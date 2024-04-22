كيفية اكتشاف الأخبار الزائفة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي؟.. طرق بسيطة

مع انتشار تقنية الذكاء الصناعي واستخدامها في إنتاج عديد من الفيديوهات والصور، أصبح عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تخوف بسبب وجود أخبار زائفة كثيرة تم إنتاجها باستخدم تلك التقنية، ما يزيد من مخاوفهم في عدم دقة بعض المحتويات الموجودة، لذا يلجأ البعض إلى البحث عن كيفية اكتشاف الأخبار الزائفة والحد من انتشارها.

كشف الأخبار الكاذبة بالذكاء الاصطناعي

وبحسب ««European Union»، فإن اكتشاف الأخبار المزيفة لا يقتصر على نعرفة الادعاءات غير الصحيحة فقط، لكن أيضًا تحليل كميات هائلة من المحتوى الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الصور والفيديوهات والريلز، ويقول مايكل برونشتاين، الأستاذ في جامعة لوغانو في سويسرا وإمبريال كوليدج بالمملكة المتحدة، إنّ هناك مشروعًا يسمى GoodNews جرى تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي لكشف الأخبار المزيفة، لكن لا يمكن استخدامه عبر واتساب، لأنّ التشفير لا يمنح التطبيق الوصول إلى المحتوى المزيف، وفي كثير من الحالات قد تكون الأخبار غير الصحيحة عبارة عن صورة، وهو ما يصعب تحليله باستخدام تقنيات معالجة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب تصريحات المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات لـ«الوطن»، تكشف الشركات الكبرى مثل ميتا وألفابت وتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، أي محتوى مزيف بشكل تلقائي:«أي أخبار أو محتوى مزيف منشور على منصات التواصل الاجتماعي، بيتكتب جنبه إنّ المحتوى مزيف أو مصنوع بالذكاء الاصطناعي، وفي تطبيقات لكشف المحتويات اللي زي دي مثل AI or not، وموقع human ai».

تطبيق FakerFact

يمكن أيضًا الاستعانة بتطبيق FakerFact لكشف المحتوى المزيف، وفيه تحدد الخوارزميات ما إذا كان الهدف من المقال المنشور هو توفير الحقائق أم إثارة العواطف؛ ويتيح الفرصة لأخذ آراء وتعليقات المستخدمين حول المقال صحيح أم مزيف.