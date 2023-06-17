عادل حمودة: الأخبار المزيفة تنتشر من خلال 3 عناصر

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الأخبار المزيفة تحتاج 3 عناصر لكي تنتشر، مشيرا إلى أن العنصر الأول هو جمهور واسع، والثاني الجاذبية والإثارة، والثالث هو المصدر الذي يدعي أنه موثوق فيه.

حمودة: العناصر الثلاثة تتوافر بشكل كبير على مواقع التواصل

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامجه «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن العناصر الثلاثة تتوافر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تحولت هذه المنصات إلى مختبرات لإنتاج الأخبار الكاذبة ونشرها، «يبدو أن البشر يميلون للخرافة أكثر، ولا يفضلون مواجهة الحقيقة».

وأكد أن أكثر من دراسة حديثة أثبتت أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أصبحت مصادر رئيسية للمعلومات المضللة والأخبار المزيفة، وهناك دراسة أجراها مركز «بيو» عام 2018، تؤكد أن 68% من البالغين في الولايات المتحدة يحصلون على أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي وأن معظمهم يتعرضون لأخبار مزيفة.

القصص الإخبارية الكاذبة أكثر عرضة لإعادة التغريد

وتابع: «على تويتر، من عام 2006 إلى عام 2017، كانت القصص الإخبارية الكاذبة أكثر عرضة لإعادة التغريد من القصص الحقيقية بنسبة 70%، على الأرجح الأخبار الكاذبة أكثر إثارة من الحقيقية، والأخبار الكاذبة تثير ردود فعل أقوى وأسرع، والأخبار الكاذبة تمنح المتلقي شعورا بالصدمة والمفاجأة».

واستطرد: «هناك أيضا تقرير صدر عام 2019 من مرصد ستانفورد للإنترنت جاء فيه أن المعلومات الخاطئة التي تنشر على السوشيال ميديا تنتشر أسرع من الأخبار الحقيقية، وهناك كذلك تحليل أجراه معهد بروكينجز في عام 2020، والتحليل وجد أن المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا تمت مشاركتها على نطاق واسع في منصات السوشيال ميديا أكثر من المعلومات الدقيقة».