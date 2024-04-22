سر الصيادين الهواة في «بير مسعود».. الرزق مش محتاج «شبك» (صور)

على أعلى قمة صخرية طبيعية فوق سطح البحر في الإسكندرية، بالتحديد في منطقة «بير مسعود»، يجد صيادو المدينة الساحلية من الهواة، حيلتهم لصيد الأسماك بأقل تكلفة ممكنة، مستخدمين صنارات البوص دون ماكينات سحب ودون الاحتياج إلى مراكب تغوص بهم إلى عمق البحر، كون العوامل الطبيعية لتلك المنطقة توفر لهم أكبر قدر من احتياجات الصيد.

الصيادون الهواة يلتفون منذ الصباح فوق أعلى نقطة، يأتون مع شروق الشمس، كل منهم يحمل صنارته وشنطة تحوي «طُعم» للسمك من صغار الجمبري أو عجينة مخصّصة للاصطياد، يجهّزون معداتهم في دقائق معدودة ويلقون بخطاف الصنارة سريعاً، ويجلسون لمدة تزيد أو تقل حسب رزق البحر، إلا أنّ الملل لا يساورهم أبداً.

حكايات الصيادين في بئر مسعود بالإسكندرية

حسام عبدالعاطي، 54 سنة، عامل محارة، يحكي أنه اعتاد الوجود في «بير مسعود» منذ 4 سنوات، بالتحديد مع ظهور وباء كورونا، إذ أغلق العالم نهائيًا بما فيه مصر أيضاً وتوقف العمل، فقرّر تعلم الصيد في تلك الفترة: «بالنسبة لي كان اكتشاف، لقيت فيه نفس وبقى جزء أساسي من يومى، لازم أجي أصطاد وأطلع على شغلي بعد كده».

أكسب الصيد «عبدالعاطي» ميزة الصبر بعدما كان عصبيًا لدرجة كبيرة: «حقيقي اللي قال الصيد بيعلم الصبر ماكذبش، أنا كنت عصبي جداً وكنت بعاني من ده في شغلي مع الزباين، لكن بعد الصيد هديت أكتر، وده ساعدني أقلل المشكلات في شغلي أو بيتي».

توقيتات الصيد المميزة للمواطنين في الإسكندرية

في ركن آخر مجاور، يجلس عم عبده الشيخ، رجل ستيني على المعاش، ارتدى قبعة الصيادين الشهيرة في مدينة الإسكندرية كي تحميه من الشمس؛ بسبب وجوده فترات طويلة قدر الإمكان، أملاً في صيد أكبر قدر من السمك لأسرته وأحفاده، إذ اعتاد الوجود منذ بلوغه سن المعاش.

ويحكي «الشيخ»: «كنت باجي أصطاد على فترات أيام الإجازات وقت شغلي، لكن بعد المعاش بقى حياتي، باجيب صنارة بسيطة ورقي على الله وأصطاد».

ذلك الرجل المتمرس في الصيد علل وجود الصيادين الهواة في تلك المنطقة لأسباب كثيرة: «وجودك على منطقة عالية يديك فرصة كويسة إنك ترمى الصنارة بقوة، ده غير إنك داخل لعمق البحر شوية من غير ما تدخل في مركب وتتعب من دوار البحر أو تتكلف مبالغ كبيرة».

بجواره كان يجلس رجل في الفئة السنية ذاتها يُدعى حسين عثمان، شاركه الرأي بأن أسباب الوجود في تلك المنطقة كونها مصب أمواج، مما يساعد على «تقليب المياه»، مما يوفر قدوم السمك إلى أقرب نقطة لهم.

اختلفت آراء الصيادين حول أسباب جذب تلك المنطقة للصيادين من حيث العوامل الطبيعية، إلا أنهم في نهاية الأمر اتفقوا على أنّ «الصيد رزق» مهما وضعت كل العوامل المساعدة بجانبك، فقط كل ما يفعلونه: «ابذل جهد وربك كريم».