التطوير يطرق أبواب «بئر مسعود».. «ممشى وملاهي وباكيات طعام»

مازالت محافظة الإسكندرية مستمرة في أعمال تطوير منطقة «بئر مسعود» شرقاً، وذلك بعدما أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود بتكلفة 25 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 6 أشهر، مر منهم قرابة الشهر ويتبقى 5 أشهر على تجميل منطقة بئر مسعود بنطاق حي المنتزه أول، بكافة معايير الهوية البصرية.

بئر مسعود بداية مشروع الهوية البصرية في الإسكندرية

وتعد منطقة بئر مسعود هي أولى المناطق التي تشهد مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية بحسب ما صرح به اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإن مشروع بئر مسعود يأتي كبداية لانطلاق تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، والذى يتم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات.

5 أجزاء لمشروع الهوية البصرية في منطقة بئر مسعود

ويشمل مشروع بئر مسعود 5 اجزاء، أولها الممشى التاريخي لمنطقة بئر مسعود، بالإضافة إلى الممشى الشمالي الذي يطل على البحر والصخور، بهدف ربط الأسرة المصرية مع الطبيعة، ناهيك عن الممشى الجنوبي الذي يطل على الشارع الرئيسي، علاوة على ذلك وجود منطقة العاب في شرق الممشى الرئيسي، وختاماً في غرب الممشى حيث يوجد أكشاك وجبات سريعة وتوفير مبنى إدارة المكان.

ما هو بئر مسعود الشهير في الإسكندرية؟

ويقع بئر مسعود فى منطقة ميامي مطلا على البحر مباشرة، فهو يعد من أبرز المناطق السياحية والتى يدور حولها العديد من الأساطير القديمة، حيث يعتقد البعض أنه باستطاعته تحقيق أمنيته بإلقاء عملة معدنية داخل هذا البئر المسحور والذى يجلب السعادة لزائريه.

ذلك الاعتقاد جعل الكثير يتجه إليه ويلقوا العملات الفضية، بينما يتجه بعض الشباب إلى الهبوط إليه لأخذها، فيما يرتبط به السكندريون كونه يمثل أحد الأماكن الخلابة كونه يطل على البحر ويحوي مجموعة من الصخور التي يجلس عليها البعض بشكل مجاني، ناهيك عن وجود الباعة الجائلين والألعاب ما يجعله يمثل نزهة رخيصة للمواطنين والأسر.