وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وجاء في البرقية: «يُسعدني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، أن أتقدم لكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات وأن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعوامًا عديدة، ومصر في عزةٍ ومنعةٍ ورخاء».

النضال والكفاح الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك

وأضاف: «يأتي احتفالنا بهذه الذكرى الخالدة في كل عام، ليجسد في وجدان الأجيال المتعاقبة حقيقة، أن النضال والكفاح الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة، تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية، لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والاستقرار وفاءً لدماء زكيةٍ سالت من أجل رفعة رايته ومجده وعزته، حفظكم الله وعاشت مصرنا الغالية عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول، محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد».

وأكد: «أننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة، نستلهم معانى سامية جسدتها بطولات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة في ساحات الشرف والكرامة، وتبعتها جولات النضال السياسي حتى تحقق النصر لوطننا الغالي، عاشت القوات المسلحة، درعًا وسيفًا للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهداءها».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعزاز والتقدير، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، نتوجه للمولى جلت قدرته بالدعاء، أن تظل مؤسستنا العسكرية، رمزًا للتحدي والصمود والعطاء ذودًا عن الأرض والعرض، ومهدًا للتضحية من أجل رفعة الوطن واستقلاله».