كيف تؤثر التوترات بين إيران وإسرائيل على المشهد اللبناني؟ (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا عن تداعيات التوترات بين إسرائيل وإيران، وذلك تحت عنوان «التوترات بين تل أبيب وطهران تلقي بظلالها على المشهد اللبناني».

الوضع المُتأزم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وجاء في التقرير: «لا يزال الوضع مُتأزما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فبينما يستمر كلا من حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في تبادل الضربات تارة في نطاق محدود، وتارة يزداد عمقها قليلا في كل من الجانبين إلا أن الطرفين في نهاية الأمر يحافظان على قواعد الاشتباك مع عدم محاولة تخطيها والتحول إلى صراع مفتوح».

وتابع: «وكأن التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب كان بمثابة اختبار لإرادة كل من إسرائيل وحزب الله، وأظهر هذا التصعيد أن لا نية لأي من الأطراف المتحاربة في أخذ المعركة إلى مستوى جديد، وإنما الإبقاء على الأمر دون تغيير».

تراجع حدة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله

وخلال الساعات الماضية، تراجعت حدة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله مقارنة بما كانت عليه في الأيام الأخيرة، وبدأ مؤخرا كلا الجانبين إرسال إشارات مفاداها عدم الرغبة في توسيع نطاق المعارك إلا إنه في الوقت ذاته يرسلان أيضا رسائل تقول بشكل صارم أن أي تصعيد من الطرف الآخر سيقابل برد نوعي.