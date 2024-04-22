تراجعات ملحوظة في أسعار الذهب محليا.. 3 أسباب ثؤثر على المعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب بداية تداولات اليوم مع وجود حالة من انخفاض سعر الذهب عالميا، لجانب تراجع في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما يستمر الترقب في الأسواق لما قد يطرأ من التغيرات في أسعار الذهب المحلي في ظل عمليات التصدير خاصة مع اقتراب مبادرة زيرو جمارك.

سعر الذهب المحلي عيار 21

وبحسب بيان «جولد بيليون»، فإنه بينما نجد أن مبادرة زيرو جمارك المسؤولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج دون رسوم جمركية من المفترض لها أن تنتهي في 10 مايو المقبل، وهو ما سيكون له تأثير كبير على حركة سعر الذهب المحلي.

وتساهم المبادرة في زيادة المعروض من الذهب المحلي في ظل توقف عمليات استيراد الذهب، وبالتالي مع توقف المبادرة واستمرار عمليات التصدير الحالية للذهب، قد نشهد عودة الأسعار إلى الارتفاع، وخاصة في حال عاد الطلب المحلي إلى التزايد، وسنشهد تراجعا في المعروض من الذهب وبالتالي ارتفاع في السعر.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3225 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3210 جنيها للجرام، يأتي هذا بعد انخفاض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3255 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3260 جنيها للجرام، ليصبح إجمالي الهبوط خلال 24 ساعة حوالي 50 جنيها للجرام.

تراجع أسعار الذهب المحلي

تراجع سعر الذهب اليوم مقارنة مع إغلاق جلسة الأمس، وذلك في ظل انخفاض تخطي 1.5% في سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 48.20 جنيه لكل دولار مما ساعد على تراجع سعر الذهب المحلي اليوم.

من جهة أخرى، يبقى الترقب في أسواق الذهب قائم لمعرفة تغيرات الأسعار الممكن حدوثها خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار عمليات تصدير الذهب من قبل التجار في محاولة منهم لتعويض تراجع الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة الحالية.