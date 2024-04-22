بعد تراجعها 30 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-4-2024

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-4-2024، استقرارا ملحوظا في محال الصاغة، بعد تراجعها 30 جنيها أمس، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة جولد بيليون، والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3255 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3720 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2790 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 26 ألفًا و40 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي تذبذبا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2357 دولارا، وارتفع الذهب عقب زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية.