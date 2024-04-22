تراجع هائل في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم.. «عيار 21 بكام؟» | عاجل
كتب:
مارينا رؤوف
11:47 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
الذهب
تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة للمرة الأولى في بداية اليوم بشكل هائل، حيث تراجع الجرام عيار 21 بقيمة 35 جنيها وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليسجل 3220 جنيهًا مقارنة بـ3255 جنيهًا عقب تراجعه، عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3680 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2760 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2153 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و760 جنيهًا.