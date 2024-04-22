تراجع هائل في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم.. «عيار 21 بكام؟» | عاجل

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة للمرة الأولى في بداية اليوم بشكل هائل، حيث تراجع الجرام عيار 21 بقيمة 35 جنيها وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليسجل 3220 جنيهًا مقارنة بـ3255 جنيهًا عقب تراجعه، عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3680 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2760 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2153 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و760 جنيهًا.