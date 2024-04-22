تراجع أسعار الذهب عالميا وسط مخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، إذ أدى انحسار المخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، بينما يترقب المشاركون في السوق بيانات التضخم الأمريكية، ومن المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة، بحسب CNBC.

تراجع الذهب العالمي

وهبطت أسعار الذهب بنحو 0.9% إلى 2369.97 دولار للأوقية في اليوم الأول من التداولات بالأسواق العالمية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% إلى 2383.80 دولار.

تجنب التصعيد الإقليمي

وقللت طهران من أهمية الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل بطائرة بدون طيار ضد إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد الإقليمي، بحسب «CNBC».

الذهب يتراجع

وانخفضت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، بعد أن ارتفع إلى 2417.59 دولارًا يوم الجمعة الماضية، وهو مستوى ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 2431.29 دولارًا الذي سجله في 12 أبريل الجاري.

نقص المحفزات لارتفاع أسعار الذهب

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في OANDA، في الوقت الحالي هناك نقص في المحفزات التي تساعد أسعار الذهب على الارتفاع فعليًا، بحسب CNBC.

ارتفاع الأسهم الآسيوية

واستعادت الأسهم الآسيوية بعض خسائرها، وارتفعت عائدات السندات مع انحسار المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط، مع انجذاب المستثمرين مرة أخرى نحو الأصول الأكثر خطورة.