6 مصريين يبحثون عن بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش اليوم

يسدل الستار، اليوم الاثنين، على الدور ثمن النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش، التي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة بين 19 إلى 26 أبريل الجاري، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من 22 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها 350 ألف دولار.

ختام دور الـ16 لبطولة الجونة الدولية للإسكواش اليوم

في منافسات السيدات، تلتقي ملك خفاجي مع الأمريكية أوليفيا ويفر، بينما تواجه نور الطيب نظيرتها الإنجليزية سارة جان-بيري، فيما تلتقي نوران جوهر بمواطنتها أمينة عرفي، وأخيرا تواجه الإنجليزية جورجينا كيندي الهندية آريا أزمان.

وفي منافسات الرجال ببطولة الجونة، يواجه كريم عبد الجواد نظيره الأسكتلندي جريج لوبان، فيما يلتقي علي أبو العينين بنظيره الإنجليزي مروان الشوربجي، ويلتقي الفرنسي بول كول بمواطنه جورجي مارشيه وأخيرا يواجه مصطفى عسل نظيره السويسري ديمتري ستينمان.

تأهل 5 مصريين لربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

وتأهل إلى ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش حتى الآن من مصر الثنائي علي فرج وطارق مؤمن، بينما حجزت نور الشربيني وروان العربي وسلمى هاني مقاعدهم في منافسات السيدات.