الإمارات تدرس الاستفادة من خبرة مصر في نقل وتخزين وتداول البترول

استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة بالإمارات، والوفد المرافق وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية، بحضور محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

تبادل الخبرات بين مصر والإمارات

وشهد اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول فرص التعاون الممكنة في مجال تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية، إذ سيدرس الجانبان نموذج التعاون في هذا الصدد من خلال المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والمفيدة للطرفين، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات النفطية في الفجيرة والتطور والتحديث الكبير الذى تشهده التسهيلات والبنية الأساسية لقطاع البترول المصري في مجال النقل والتخزين والتداول للمنتجات البترولية.

وأبدى الظنحاني تقدير بلاده لمصر الشقيقة وحرصها على التعاون معها وترجمة العلاقات المتميزة والروابط الأخوية التي تعد من العوامل الأساسية لنجاح التعاون الى مشروعات مفيدة للطرفين، خاصة أن مصر دولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ولديها من الخبرات والفرص الاستثمارية والبنية التحتية في صناعة النفط ما يكفل نجاح التعاون بين الجانبين.