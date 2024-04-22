«ملوخية ومحشي ورز معمر».. شيف مصري ينشر الأكلات الشعبية في كندا

«الملوخية، المحشي، المكرونة بالبشاميل، الأرز المعمر».. أصناف اعتاد المصريون على تناولها وتميزت بها مطابخهم، وأصبح العالم يتناقلها عنهم، ليقرر الشيف «عبد الغانم» في مطعمه البسيط، أنّ ينقل الأكلات المصرية إلى كندا ويعرف السكان بها، ليذاع صيته ويأتي إليه كثيرون لتذوق الأطعمة مشيدين بمذاقها الذكي ونكهتها المميزة.

شيف مصري يخطف الأنظار في كندا

بلكنة أجنبية ممزوجة باللهجة المصرية التي لم تفارقه في الغربة؛ يقدم الشيف الستيني «عبد الغانم» مع أبنائه، الأكلات بطريقة جذابة ليس فقط من خلال مطعمه، بل عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ اعتاد نشر فديوهات قصيرة لكيفية عمل الوصفات المصرية، وحازت مقاطع الفيديو على آلاف المشاهدات، ويتابعه عبر الحساب الذي أنشأه باسم مطعمه «شيف دور» نحو مليون شخص.

وبحسب الموقع الرسمي للمطعم، أسس الشيف مطعمه «Chef's Door» في عام 2008، فبعد أنّ حصل على بكالوريوس الزراعة، تخرج في أكاديمية ITS للشيف في مالطا، وبدأ في نشر ثقافة الأكل المصري عبر الفيديوهات التي يقدمها، ليأتي إليه كثيرًا من الأشخاص من دول العالم من أجل تذوق الأطعمة الشهية.

وكان من أشهر مقاطع الفيديو، عندما ظهر الرجل الستيني وهو يجهز إحدى الأكلات المصرية بطريقة كوميدية، ليسأله أحد أبنائه الذي اعتاد أن يناديه بـ«زيكو»، عن اسمها، ليجيبه بأنها «بابا غنوج»، ثم يبدأ في شرح مكوناتها وكيفية تحضيرها، وبسبب طريقته المميزة في تقديم الأصناف، اشتعهر بين سكان تورنتو الكندية التي أسس بها مطعمه، ودائمًا ما تحظى فيديوهاته بمشاهدات مرتفعة.

إشادة بفيديوهات الشيف

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يزداد إعجابهم ومتابعتهم للشيف عبد الغانم يومًا بعد يو، إذ ينشر الوصفات المصرية الأصلية بطريقة بسيطة، مؤكدين أنه لا يجهز فقط الطعام لكنه يصنع حالة من البهجة تستحق منهم متابعته ودعمه بالإشادة، ومن بين التعليقات: «عامل حالة حلوة أوي.. بيعمل أكلات ووصفات مصرية ويساعد في نشرها بشكل لطيف ولذيذ»، «أنا من إيران، ونحب مصر بسببك»، «إيه الحلاوة دي؟.. تسلم إيدك».