طريقة عمل الكبدة بالبصل.. من ألذ الأكلات الشعبية في عيد الفطر

الكبدة من الأكلات الشعبية المفضلة للكثيرين؛ لمذاقها الرائع وغناها بالعناصر الغذائية المهمة وبالتالي مدها للجسم بطاقة فورية، ومن أبرز طرق تناولها الكبدة بالبصل التي يُقبل كثيرون على إعدادها في صباح أيام عيد الفطر المبارك؛ لذا مع اقتراب العيد نستعرض في السطور التالية طريقة عمل الكبدة بالبصل.

طريقة عمل الكبدة بالبصل

وحول توضيح طريقة عمل الكبدة بالبصل فإنه يمكن عمل هذه الأكلة الشعبية من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

500 جرام كبدة (بقري أو عجل).

2 بصلة متوسطة الحجم.

3 فصوص ثوم.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/4 ملعقة صغيرة كمون.

1/4 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

1/4 كوب عصير ليمون.

1/4 كوب ماء.

1 فلفل أخضر حار (اختياري).

خطوات تحضير الكبدة بالبصل

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل الكبدة بالبصل تتمثل في اتباع الخطوات التالية، الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC:

غسل الكبدة جيدًا بالماء البارد، ثم نزع الغشاء الخارجي عنها باستخدام سكين حاد. تقطيع الكبدة إلى مكعبات متوسطة الحجم. وضع الكبدة مع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة في وعاء كبير وتقلبيها جيدًا حتى تختلط التتبيلة. تغطية الوعاء وتركه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل. تسخين الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة. إضافة البصل المقطع إلى شرائح رفيعة وتقليبه حتى يصبح ذهبي اللون. إضافة الكبدة المتبلة إلى المقلاة وتقلبيها حتى يتغير لونها من جميع الجوانب. إضافة عصير الليمون والماء إلى المقلاة، وتغطيتها وتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تنضج الكبدة. تقديم الكبدة بالبصل ساخنة مع الخبز أو الأرز.

كبدة بالبصل تناسب مختلف الأذواق

وللحصول على كبدة بالبصل بجودة عالية ومذاق شهي يناسب مختلف الأذواق، يمكن اتباع النصائح التالية: