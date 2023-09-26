21 طفلاً بدرجة شيف.. مسابقة طهي لذوي الهمم في ملتقى «أولادنا»

مسابقة من نوع خاص، أبطالها أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتنافسون على الطهى وتزيين الحلويات وإعداد أكلاتهم المفضلة، داخل ملتقى «أولادنا» فى دورته السابعة المقام حالياً بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يشرف على المسابقة شيفات من مختلف الدول العربية منها السعودية وسوريا والمغرب وليبيا بجانب مصر، يعلّمون 21 طفلاً، من بينهم 4 أطفال مغاربة، فنون الطهى وتركهم يصنعون الأكلات المختلفة بأنفسهم لتشجيعهم ودعمهم من خلال فقرات متنوعة يومياً على مدار أيام الملتقى حتى الخميس المقبل.

تمثل الشيف رشا هيكل مصر فى المسابقة، معبرة عن سعادتها بوجودها وسط أمهر الطهاة من الوطن العربى، الذين اجتمعوا على هدف واحد وهو دعم ذوى القدرات المبدعة بحسب وصفها، فهى ترى أن هؤلاء الأطفال لديهم مواهب كبيرة ويحتاجون فقط للاهتمام والرعاية، مشيرة إلى أن هذه المسابقة الأولى من نوعها فى الملتقى وتشارك للمرة الأولى ولاقت استحسان الجميع: «الناس بتيجى تشجع الأولاد وتسقف لهم وده بيفرحهم ويحمسهم». تشيد بأداء الصغار: «عندهم حس فنى واتفقنا كشيفات نستفيد من قدراتهم وننمى مهاراتهم فى الطبخ زى الحرف اليدوية اللى بيتعلموها».

يوافقها الرأى الشيف محمد يحيى من سوريا، فيرى أن هؤلاء الصغار يستحقون أن يصبحوا شيفات طالما لديهم الرغبة ويحبون فنون الطهى، متحدثاً عن طفل يدعى «زين» من مصر، صنع عجينة السكر بمفرده وأبهر الجميع: «كتير مننا مايعرفش يعملها وتعليم الطبخ زيه زى أى مهارة تانية ممكن الطفل يتعلمها».

صاحبة فكرة المسابقة كانت الشيف سلوى بولقاح، ممثلة دولة المغرب، التى لاقت ترحيباً من الدكتورة سهير عبدالقادر، رئيس الملتقى، وجميع الشيفات: «اقترحت فكرة إضافة مطبخ للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة ولاقيت ترحيب كبير وكل سنة هنشارك لأن أولادنا يستحقوا الدعم، وبندعو الجميع يحضر».