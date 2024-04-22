وزير الشباب: الرئيس السيسي يولي الرياضة دعمًا غير محدود في كل المجالات

ثمّن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدعم اللامحدود الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع المجالات الرياضية دون استثناء، موضحًا أنّ رياضة الفروسية هي إحدى القطاعات الرياضية المصرية، التي تطورت وتواصل التطور بشكل كبير وشامل.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي نظمته القوات المسلحة لإعلان تفاصيل البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الفروسية هي أحد الرياضات المصرية التي لها شأن، وأنّ وزارة الشباب والرياضة تدعمها في استراتيجياتها، وهناك تعاون وتكامل مع اللجنة الأوليمبية المصرية في هذا الصدد.

ورحب الدكتور أشرف صبحي بالوفود العربية المشاركة في البطولة، لافتًا إلى التكامل مع جهاز الرياضة العسكري باعتباره شريكا مهما لتطوير القطاع الرياضي في مصر.

وأوضح أنّ مدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة أنشئت على مساحة 5 ملايين متر مربع، وأنها تشمل كل الرياضات الأوليمبية ورياضات غير أوليمبية أيضًا.

وأضاف: «هناك 59 اتحادا أوليمبيا، وكل رياضة لها منشأ تنافسيا في هذه المدينة، وبينها استاد كرة القدم، وهو أحد أهم الاستادات بسعة 92 ألف كرسي».

وأشار إلى أنّ ميدان وملاعب الفروسية في المدينة الأوليمبية أحد أهم منشآتها، مؤكدًا أنّ البطولة العسكرية العربية الأولى للفروسية هي واحدة من كبرى البطولات التي تسعى مصر لاستضافتها في العاصمة الإدارية الجديدة.