رئيس «العربي للرياضات العسكرية» يشكر الرئيس السيسي على تنظيم «بطولة الفروسية»

توجه العميد الركن يوسف دسمال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للرياضات العسكرية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته الكريمة للبطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، والتي ستنطلق فعاليتها في مصر يوم الأربعاء المقبل، قائلاً: «أوجه خالص عبارات الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة لهذه البطولة ومساعيه الحميدة لخدمة مصالح الأمة والجيوش العربية».

وأشار رئيس الاتحاد العربي للرياضات العسكرية، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي نظمته القوات المسلحة للإعلان عن تفاصيل البطولة العسكرية العربية الأولى للفروسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إلى أنَّ الاتحاد يهدف لتطوير الحركة الرياضية في القوات المسلحة للدول العربية، وتنظيم الأنشطة الرياضية لأفراد القوات المسلحة، ودورات تدريبية وتأهيلية في مختلف المجالات.

وتمنى الشيخ محمد بن عيسى الفيروز، رئيس الاتحاد العربي لالتقاط الأوتاد، النجاح والتوفيق للمشاركين في البطولة العسكرية الأولى للفروسية.

من جهته، أكد العقيد محمد البرعي المدير الفني لنادي فروسية القوات المسلحة، أننا فخورون بتنظيم هذا الحدث الهام الذي يجمع الأخوة والأصدقاء بالدول العربية، فضلاً عن السعي لاختيار أفضل المعايير العالمية لاختيار الخيول وأراضي التدريب والموانع.

وأضاف المدير الفني لنادي فروسية القوات المسلحة، في المؤتمر الصحفي اليوم: «نتطلع للاحتفاء بالمهارات والقدرات التي يمتلكها فرسنا، وتعزيز الروابط بين الجيوش في المنطقة».

وتقدم المدير الفني لنادي فروسية القوات المسلحة، بالشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لدعمه اللامحدود للبطولة، موجهًا الشكر لجميع الفرسان الذين يمثلون أفضل الرياضيين في عالم الفروسية العسكرية.