القوات المسلحة: 80 فارسا دوليا يشاركون في البطولة العسكرية الأولى للفروسية تحت رعاية الرئيس

أعلنت القوات المسلحة، عن استضافة مدينة مصر للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة لـ3 بطولات في الفروسية، بينها البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل، وحتى يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، بمشاركة 80 فارس دولي.

ومن المُقرر أنَّ تستضيف مدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الجديدة، البطولة الدولية لقفز الحواجز والتي تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 28 فارسًا، كما من المقرر أن تستضيف المدينة بطولة الجمهورية لقفز الحواجز الحلقة السابقة بدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، والتي تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 128 فارسًا.

وقال اللواء أركان حرب إيهاب لطفي نادي، مدير إدارة المدرعات في القوات المسلحة، إنَّ أساس إدارة المدرعات منذ أيام محمد علي باشا، كانت وحدات الخيالة، ثم أصبحت سلاح الفرسان، ثم المدرعات بشكلها الحديث، لكن تمّ الاحتفاظ بوحدات الخيالة في نادي فروسية القوات المسلحة.

وأضاف مدير إدارة المدرعات، في المؤتمر الصحفي اليوم، أنَّ مدينة مصر للألعاب الأوليمبية شهدت بنية تحتية لجميع الألعاب الرياضية الأوليمبية، ومن بينها نادي للفروسية على مساحة 27 فدانًا.

ولفت إلى أنَّ نوادي العاصمة تم إنشائها بمعايير عالمية سواء ملاعب، أو بنية تحتية، وذلك بالاستعانة بخبراء من الخارج لتكون بأعلى معايير الجودة، فضلاً عن حكام ومدربين على أعلى مستويات الجودة العالمية.

ولفت إلى أنَّ نادي فروسية مدينة مصر للألعاب الأوليمبية، يتضمن 190 بوكس للخيول، وملعبين رئيسيين، منهم ملعب قفز حواجز، وملعب أوتاد، وساحتين تدريب، فضلاً عن مستشفى بيطري تستطيع أن تقوم بعمليات جراحية داخل النادي.

وأشار إلى إنشاء نادي في العاصمة الإدارية على مساحة 134 فدانًا، بينها 80 فدانًا للفروسية، و50 فدان نادي اجتماعي بمعايير عالمية.

ولفت إلى إنشاء مدينة الزهراء لتربية الخيول على مساحة 48 فدانًا لتربية الخيول العربية، ويجري الآن إنشاء مدينة متكاملة سكنية لرواد الخيول.

وأوضح أنَّ مدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة تستهدف استضافة أكبر البطولات العالمية، وتنتظر استضافة حدث أكبر في عام 2025 بالتعاون مع جهاز الرياضة للقوات المسلحة، واتحاد الفروسية.