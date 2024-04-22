رئيس «الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وتقدم «جبر»، بالنيابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بخالص التهاني للرئيس بهذه المناسبة، مضيفًا أن هذه المناسبة الغالية ستظل محفورة في أذهان المصريين، يوم أن استطعنا تحرير سيناء ‏المباركة من براثن الاحتلال، بأيدى قواتنا المسلحة.

دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب

وثمن رئيس الأعلى للإعلام، دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، موجهًا التحية للقوات المسلحة الباسلة وكل شهداء الوطن لما يقدمونه في سبيل الحفاظ على أرض مصر، داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بكل الخير والسلام، متابعًا: «نعاهد سيادتكم على مواصلة بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في ربوعها تحت قيادتكم».