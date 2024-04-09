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دراما المتحدة

«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب:

حسام حربى
04:33 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الكاتب الصحفي كرم جبر

الكاتب الصحفي كرم جبر

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يوفقه الله ويسدد خطاه لتحقيق رفعة وتقدم مصر والحياة الكريمة التي يستحقها الشعب المصري.

رئيس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي

وقال رئيس المجلس: «ندعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا العزيزة تحت قيادتكم، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والازدهار».

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بقلم حسام حربى