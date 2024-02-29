رئيس «الأعلى للإعلام»: مشروع قانون بضوابط لإعلانات الأدوية بالتعاون مع الصحة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس يتولى التنظيم ولا يملك أدوات إعلامية مثل الجرائد والقنوات، ومهمته أن يكون حيادا، ويتولى ترخيص الإصدارات لجميع الصحف والبوابات الإلكترونية والقنوات، وفقا لضوابط قانونية محددة، مشيرا إلى أن المجلس لديه لجنة قانونية لتلقي الشكاوى من مختلف الجهات وفحصها وتحقيقها، والتفريق بين الشكاوى المتعلقة بضوابط إعلامية أو الشكاوى التي تحمل وقائع سب وقذف.

الجهات القضائية المختصة

وأوضح «جبر»، أن المجلس لا يتدخل في شأن من شؤون القضاء، وعند المخالفة تتم إحالة الواقعة إلى الجهات القضائية المختصة، والمجلس لديه الصلاحية في فرض الغرامة أو منع الظهور لفترة محددة، لافتا إلى أن من مهما المجلس متابعة تنفيذ الأكواد الإعلامية مثل قضايا المرأة والطفل والتأكد من عدم الإساءة إليها، وكذلك التعامل مع الإعلانات في المواسم مثل إعلانات شهر رمضان، وقد أكد المجلس مراعاة ضوابط الإعلانات.

مشروع قانون

وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الإعلانات بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء ووزارة العدل، لتنظيم الإعلانات بعد شكاوى من عدم ضبط الإعلانات المتعلقة بالأدوية تحديدا، متابعا «علاج العشوائية في نشر الإعلانات يكون من خلال ضوابط قانونية».

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول عملية تطوير الإعلام بعنوان: «الإعلام .. الإشكاليات الحاضرة وسيناريوهات التطوير»، وذلك بعد سلسلة من الورش التي حضر فيها كل الأطراف المعنية.

وناقش الصالون مستقبل الإعلام والتحديات الراهنة التي يواجهها الإعلام، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلى الأكواد المهنية والأخلاقية، في ظل التنافس الحاصل بين وسائل الإعلام ممثلة في التليفزيون والصحافة، من جهة، والسوشيال ميديا، من جهة أخرى.

وأدار الحوار خلال الصالون، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.