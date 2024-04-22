التحالف الوطني يطلق القافلة السابعة لمساعدة سكان قطاع غزة

يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الاثنين، القافلة السابعة للأشقاء في قطاع غزة، التي تتضمن أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طنًا من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات والملابس والبطاطين وأحذية والمياه المعدنية.

القافلة شملت أكثر من 2215 طنًا من المواد الغذائية

وذكر التحالف الوطني، في بيان، أن القافلة شملت أكثر من 2215 طنًا من المواد الغذائية ونحو 97 طنًا من أدوية وألبان أطفال ومستلزمات طبية وكراسي متحركة، و65 طنًا من الخيام والمراتب والمخدات، بالإضافة لأكثر من 143 طنًا من الملابس والبطاطين والأحذية، وأكثر من 380 طنًا من المياه المعدنية.

ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك لدعم الأشقاء في غزة؛ لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.