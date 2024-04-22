تنظيم يوم ترفيهي للطلبة من ضعاف السمع والصم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

نظمت لجنة ذوي الهمم بديوان عام محافظة الشرقية يوما ترفيهيا لـ20 طالبا وطالبة من ضعاف السمع والصم، بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، بالإضافة لدعوة 30 موظفا من مسؤولي وحدات ذوي الهمم بـ(مراكز المدن - الوحدات المحلية - المراكز التكنولوجية -مديريات الخدمات)، جرى تدريبهم سابقا على لغة الإشارة من خلال لجنة ذوى الهمم، لمراجعة ما تم التدريب عليه من لغة الإشارة، فضلا عن التفاعل والتواصل بشكل مباشر مع الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية المدعوين لليوم الترفيهي، ليكون تدريبا عمليا لهم.

إطلاق أول ميني باص مجهز لذوي الهمم

ومن جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما خاصا بذوي الهمم، إيمانا بدورهم الفعال في جميع مناحي الحياه، مشيرا إلى اهتمام المحافظة بدعم ذوي الهمم بإطلاق أول ميني باص مجهز لهم جرى تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة، ويتسع لـ 6 مقاعد (كراسي متحركة) بالإضافة إلى 4 كراسي ثابتة، ويجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة تليق بهم.

يوم ترفيهي لطلاب ضعاف السمع والصم

وفى سياق متصل، أشارت رانيا محمد ربيع مقرر لجنة ذوي الهمم بالديوان العام، إلى أن لجنة ذوي الهمم نسقت مع مكتبة مصر العامة بالزقازيق لتنظيم يوم ترفيهي لـ20 طالبا وطالبة من ضعاف السمع والصم من مدرسة الأمل بمركز أبو حماد، تضمن أنشطة قراءة ومشاهدة أفلام و تلوين ورسم ومسرح العرائس بغرفة الأنشطة بالمكتبة.

وذلك بحضور الدكتور محمد نيازى مدير عام الإدارة العامة للموهوبين بديوان وزارة التربية والتعليم ومدرس لغة الإشارة بكلية التربية بجامعة الزقازيق والدكتور محمد عاشور مدرس بمدرسة الأمل بمركز ديرب نجم والدكتورة امال مصطفى أستاذ متفرغ بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل والدكتور محمد عباس اخصائى تأهيل التخاطب بالمستشفيات التعليمية وأعضاء لجنة ذوى الهمم بالديوان العام ، والأستاذة أمل بغدادى مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

جدير بالذكر أنه بدأ الاحتفال بأسبوع الأصم فى الوطن العربى فى أبريل عام 1974 بعد انعقاد المؤتمرٍ الثانى للاتحاد العربى للهيئات العاملة مع الصّم فى سوريا، والذى جاء ضمن توصياته إطلاق أسبوع للأصم العربى، ومن وقتها يتم الاحتفال بمشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية والخاصة وتحتفل مصر والعالم العربى فى الأسبوع الأخير من شهر أبريل كل عام بـ"أسبوع الأصم العربى"، حيث يتم التركيز على حقوق الصم والبكم والتوعية الصحية أيضاً بأسباب فقدان السمع وضعفه.