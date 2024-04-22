اتحاد عمال مصر: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف تعزيز العمل الحر

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مؤكّدًا أنّها تعتبر خطوة مهمة في عالم الأعمال، كما أنّها تسهم في توفير فرص العمل وتحسين البيئة، كما أنّها تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي.

تأهيل قدرات الشباب وتنميتها

وأكّد البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق رؤية الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة، التي من شأنها توفير فرص عمل، وتأهيل قدرات الشباب وتنميتها وتحسين بيئة العمل، لافتًا إلى أنَّ الاتحاد يسعى من جهته لتنفيذ المحاور اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أكل وجه.

التركيز على المبادرات الشبابية في القطاع الخاص

وأكّد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أنَّ الاتحاد له رؤية ينتهجها فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أبرزها التوسع والتركيز على المبادرات الشبابية في القطاع الخاص وتعزيز ثقافة العمل الحر، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة ورفع نسبة التمكين في قطاعات اقتصادية مختلفة، وذلك بما يتناسب مع رؤية الدولة في هذا الملف، كما أنَّ تأهيل الشباب وتطويرهم من اهم المحاور التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، ومساعدتهم على استيعاب الزيادة السنوية في الطلب على العمل.