اتحاد عمال مصر يستعد لاحتفالية «1 مايو» بإعداد قائمة التكريمات

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ الاتحاد يستعد لاحتفالية عيد العمال التي من المتوقع أن تكون في نهاية شهر أبريل أو بداية مايو، وذلك تقديرًا من الدولة المصرية التي تنظم هذه الاحتفالية كل عام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتثمينا لجهود العمال في مختلف قطاعات الدولة المصرية.

احتفالية عيد العمال

وأضاف جبران، لـ«الوطن»، أنَّ الاستعدادات للاحتفالية على قدم وساق، وسوف تكون احتفالية تليق بعمال مصر، كما سوف يتمّ تكريم عدد من المميزين وقدامى العمل النقابي، مشيرًا إلى أنَّه يجرى الآن تحضير كشوفات وأسماء العمال الذين سوف يتم تكريمهم يوم الاحتفالية، مبينا أنَّ الاحتفال بعيد العمال تقليد سنوي تقوم به الدولة المصرية ونشاركها فيه تقديرًا لجهود العمال المصريين.

عمال مصر

وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر أن هناك كثير من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية، والتي تؤكد أننا نسير على مسيرة تنموية تتبناها القيادة السياسية، كما أن توجيهات القيادة تضمن للعمال حياة كريمة في ظل مساعي الدولة المصرية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لافتا إلى أنَّ جهود عمال مصر المخلصين وحرصهم على تطوير البلد سبب أساسي في الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.