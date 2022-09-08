«القوى العاملة»: نسخر إمكانياتنا لسرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، إلى الدكتور أحمد درويش استشاري الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، بشأن اهداف ومنهجية، وأسلوب عمل، ومراحل التطوير، والمدد الزمنية الخاصة بتلك الاستراتيجية، وذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

«شحاتة»: استراتيجية التشغيل تهدف لتوفير فرص عمل حقيقية

وأكد «شحاتة»، أنه حريص على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة.

وأوضح أنه سيتم وضع كافة إمكانيات الوزارة للتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية بالمساهمة للخروج بها بشكل وطني معلوماتي وخدمي يتماشى مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أهميتها بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ووصفها بأنها «عمل قومي» لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل في هذا المجال.

«درويش»: استراتيجية التشغيل تعمل على تحليل الوضع الحالي والمنشود

وقال الدكتور أحمد درويش، عن مراحل الاستراتيجية، إنه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لإعداد الخطة الوطنية للتشغيل بعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وعقدت أولى اجتماعاتها في يونيو 2022، وجارى العمل في المرحلة الحالية على التنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية، وتنظيم لقاءات مشتركة لسرعة الانتهاء من الاستراتيجية.

وأوضح «درويش»، أننا نحتاج في الوقت الحالي إلى التنسيق بين الجهات المعنية للخروج بمشروع الاستراتيجية التي تعتبر الأولى من نوعها في مجال التشغيل بمصر، مع الأخذ في الاعتبار بعض التجارب الناجحة في دول أخرى، مع دراسة تحليلية لمطالب الوزارات المعنية وتحديد الجوانب التي يجب العمل عليها.

وأضاف، أن الاستراتيجية، تتكون من عدد من المراحل، من بينها، تحليل الوضع الحالي والمنشود، التعرف على التحديات والفرص للانتقال لإنجاز الهدف، واختيار أنسب الآليات للتحرك من الوضع الحالي للمنشود، وتنظيم ورش مع الأطراف المعنية.

بدوره قدم مدير مكتب منظمة العمل الدولية إريك أوشلان، الشكر للوزير، مؤكداً أن الإعداد لتلك الاستراتيجية يعد من الخطوات الهامة للتعاون بين المنظمة والوزارة والشركاء المعنيين للخروج باستراتيجية وطنية تخدم ملف التشغيل وسوق العملز

حضر اللقاء كلا من إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ورشا عبدالباسط، مدير الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، وأمنية عبدالحميد، مساعد فنى بمكتب الوزير، وسارة صبرى مدير برامج بمكتب منظمة العمل الدولية، ونشوى بلال مدير مشروعات بالمنظمة.