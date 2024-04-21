اتحاد عمال مصر: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف توفر فرص عمل لائقة

أكّد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنَّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يعد خطوة مهمة في عالم العمل والعمال، وتساعد في توفر فرص عمل لائق وتحسين بيئة العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاتة اليوم، ورشة عمل بعنوان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة، المنعقدة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاحا ًعلي العالم وبناء قوي عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل وتناغم قوي مع معايير منظمة العمل الدولية، وذلك من أجل تحقيق هذه الرؤية لابد من اتخاذ عدد من الخطوات خاصة في مجال التوظيف وحوكمة سوق العمل وبناء شركات حقيقية من مختلف مكونات المجتمع المصري، ومن هنا لابد من وضع استراتيجية وطنية للتشغيل تسهم في ترجمة هذه الرؤية الوطنية ووضع جملة من السياسات والأهداف والآليات بهدف النهوض بالأداء النوعي والكمي للتوظيف في مصر والقضاء علي البطالة.

مميزات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وأوضح جبران، رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فيما يتعلق بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وهي: تصميم برامج تطوير المهارات وتأهيل القدرات البشرية والتدريب علي مهارات المستقبل، وتعزيز مشاركة المرأة ورفع نسبة التمكين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة وفي وظائف استراتيجية، والتركيز علي المبادرات التي تهدف إلى إشراك الشباب في القطاع الخاص وتعزيز ثقافة العمل الحر وابتكار وظائف جديدة في التغيرات مستقبلية التي تحتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في سوق العمل.