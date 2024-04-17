وزير السياحة ومدير المكتب الإقليمي لليونسكو يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل وزير السياحة والآثار، أحمد عيسي، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، نوريا سانز، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال العمل الأثري، والتدريب وبناء القدرات.

حضر اللقاء الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثا، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وخالد ثروت، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية الدولية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وعدد من ممثلي مكتب اليونسكو بالقاهرة.

آفاق أرحب من التعاون

وثمن وزير السياحة التعاون القائم بين مصر والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة، والذي يعد أول مكتب إقليمي للمنظمة يُقام خارج العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا الاستعداد الكامل لتعزيز هذا التعاون، وأن تشهد الفترة المقبلة آفاق أرحب من التعاون، لا سيما في ضوء العلاقات الوطيدة بين الجانبين، في مجال الحفاظ على الآثار والتراث الإنساني.

أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

وخلال اللقاء جرى استعراض آخر مستجدات العمل بعدد من مشروعات التعاون الجارية بين الجانبين، منها مشروع ترميم وصيانة اللوحات الجدارية بمقبرة أمنحتب الثالث بالبر الغربي بالأقصر، والمقرر افتتاحها خلال العام الجاري، وتطوير سيناريو العرض المتحفي لمتحف النوبة بأسوان، وتحسين وسائل العرض واللوحات الإرشادية والتعريفية والتفسيرية به ما يعمل على تحسين التجربة السياحية به، والذي يعد أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

كما جرى تأكيد استمرار في دعم جهود الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري، وبناء القدرات عن طريق تنظيم ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى، ومنها ورشة العمل التي نظمها المكتب الإقليمي لليونسكو في ديسمبر الماضي بموقع طيبة وجبانتها كأحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وخلال اللقاء مناقشة تنفيذ عدد من الفعاليات المشتركة خلال أيام الإحتفالات الدولية، مثل اليوم العالمي للسياحة واليوم العالمي للمتاحف وغيرها، ما يساهم في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية المصرية، لا سيما تلك المسجلة على قائمة التراث العالمي، وما تقوم به الوزارة من جهد للحفاظ عليها وتحسين التجربة السياحية بها.