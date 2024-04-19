«المنشآت الفندقية»: سداد اشتراك الغرفة شرط أساسي للترشح للانتخابات

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من إشتراطات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة أو مندوبي الغرفة لدى الاتحاد، أن تكون المنشأة التي يمثلها المترشح قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة، أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يلغ ترخيصها، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح .

أخر يوم للترشح

وأضاف «عاقل» خلال الكتاب الدوري الذي جرى تعميمه على فنادق الجمهورية كافة، أن إمكانية الترشح والتصويت في الإنتخابات المزمع إجرائها يوم 22 مايو المقبل، تكون حال سداد الاشتراكات المستحقة على المنشآت الفندقية حتى غلق باب الترشيح والمحدد لغلقه نهاية عمل يوم الأحد المقبل.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الغرفة الرئيسية والفروع التابعة لها تعمل يومي الإجازة الإسبوعية اليوم وغدا، وحتى موعد غلق باب الترشيح، في تلقى طلبات المرشحين لخوض الانتخابات.