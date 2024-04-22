محافظ بورسعيد: حملات مكثفة على المخابز ولن نسمح بالتلاعب في الأسعار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه السيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، أحد مخابز الأفرنجي، للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئيس الغرفة التجارية محمد سعدة ولمياء الجيار رئيس حي الشرق.

تخفيض الأسعار منعا لفرض غرامة

وشدد محافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك على استمرار الالتزام الفعلي بتخفيض الأسعار، ومن يخالف يتعرض إلى غرامة، واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي، مٌوجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية؛ للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد تراجع أسعار الدقيق في السوق المحلية.

الالتزام بأسعار وأوزان الخبز

وأكد محافظ بورسعيد أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مُستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المُقررة، مشددا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكل صور الغش التجاري.

رغيف الخبز السياحي

وتضمن قرار تحديد سعر وزن رغيف الخبز السياحي، وزن 80 جراما بـ 150 قرشا، ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ورغيف الخبز 25 جراما بـ 50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

وشدد القرار على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط ظاهر لا يقبل الشك، والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المُواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.