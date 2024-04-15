نصائح من «حماية المستهلك» لحماية الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار.. اعرفها

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعض الخطوات للحفاظ على الأجهزة الكهربائية عند انقطاع الكهرباء، وذلك لعدم تعرضها للتلف نتيجة زيادة التيار الكهربائي في حالة رجوعه فجأة والأجهزة متصلة، محذرا المواطنين من ترك الوصلات الكهربائية متصلة بعد انقطاع التيار.

كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من التلف عند انقطاع الكهرباء؟

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الخطوات التي حددتها «الكهرباء»، للحفاظ على الأجهزة الكهربائية بالمنازل في حال انقطاع التيار الكهربائي وفقًا لتقرير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وجاءت كالتالي:

- التأكّد من فصل كل الأجهزة التي كانت متصلة بالكهرباء قبل انقطاعها.

- استمرار ترك أبواب كل من الثلاجة والفريزر مُغلقيّن طوال فترة انقطاع الكهرباء للحفاظ على البرودة وحفظ ما بداخلها لحين عودة تيار الكهرباء.

- عدم تشغيل الأجهزة فور عودة التيار الكهربائي والانتظار عدة دقائق.

- يُنصح بتركيب منظم التيار الكهربائي للأجهزة غالية الثمن زيادة في الضمان للحفاظ عليها من التلف.