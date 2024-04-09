نصائح من «حماية المستهلك» لتناول الكعك والحلويات في أول أيام عيد الفطر

وجه جهاز حماية المستهلك، عددا من النصائح للمواطنين بشأن تناول كعك العيد وتناول الحلويات في صباح أول أيام عيد الفطر.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» نصائح يجب مراعاتها في صباح يوم عيد الفطر، وفق نشرة استرشادية نشرها جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي.

1- عدم الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في تناول تمرات قبل التوجه إلى صلاة العيد.

2- الاعتدال في تناول الحلوي والشوكولاتة وكعك العيد، لأنها تحتوي على السكريات والسعرات الحرارية التي قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى اضطرابات هضمية وزيادة في الوزن.

3- يؤدي الإفراط في تناول الحلويات في صباح يوم العيد إلى إرباك الجهاز الهضمي وحدوث تلبكات معوية، كما قد يؤدي إلى حدوث إسهال شديد.

4- احذر التدخين أو شرب الشاي أو القهوة على معدة خاوية لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب والتهاب المرئ والمعدة، كما يؤدي إلى فقدان الشهية وتزايد حموضة المعدة وزيادة معدل ضربات القلب.

5- لا بد أن نراعي كم ونوع الأطعمة التي نتناولها، ويفضل أن نبدأ إفطارنا في أول أيام العيد بتناول كمية قليلة من الطعام، تزداد هذه الكمية تدريجيًا أثناء فترات اليوم، وأن نأكل ببطء مع المضغ الجيد.