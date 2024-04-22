رئيس «حماية المستهلك»: الدولة حريصة على ضبط السوق ومتابعة انخفاض الأسعار

وصل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، اليوم، إلى ديوان عام محافظة بورسعيد، وكان في استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في إطار زياراته الميدانية بالمحافظات، لمتابعة الأسواق وأسعار السلع وجهود الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية، ومتابعة استمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة.

متابعة التخفيضات السعرية

وقال «السجيني» إنّ هناك تكليفات واضحة ومحددة من مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات وفقًا للقانون، وفي أثناء جولته لمتابعة سير العمل في مقر الجهاز بالمحافظة، كما استمع للمواطنين المترددين على الفرع واطمئن على جودة الخدمات المُقدمة لهم، لافتًا إلى أنّ الدولة دائمًا حريصة على انضباط السوق ومتابعة التخفيضات السعرية الحقيقية على السلع.

الإفراج عن البضائع بالمواني المصرية

وثمنّ «الغضبان» الدور المهم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة، وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، ومتابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا للإفراج عن البضائع بالمواني المصرية، مشيرًا إلى أنّ القيادة السياسية اتخدت عدة قرارات مؤخرًا لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الغلاء والتصدي لجشع التجار، مؤكدًا وجود جهود مكثفة من أجهزة التموين بمحافظة بورسعيد لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالخبز ومتابعة مدى الالتزام بها ميدانيًا،