بدء حصاد 21 ألف فدان من محصول القمح في الإسكندرية.. بشاير الذهب الأصفر

أكد الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، بدء حصاد الحقول الإرشادية لمحصول القمح موسم 2023/2024 بزمام إدارة العامرية الزراعية، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة قمح حوالى 21259 فدانا، مٌوزعة على مستوى الإدارات الزراعية بمحافظة الإسكندرية لأصناف «سدس 14»، «سخا 95» و«جيزة 171»، و«مصر 3».

وأوضح «قاسم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تعريف المزارعين بأهم الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الحصاد لتقليل الفاقد، وتأكيد أهمية التوريد للشون والصوامع.

عينات تقديرية من الحقول الإرشادية

وأوضح الدكتور إبراهيم قاسم، استلام عينات تقديرية من الحقول الإرشادية لعمل تقدير للمحصول والمحصول مبشر بالخير وجاري متابعة باقي الحقول الإرشادية لمحصول القمح، في حضور الدكتورة ثناء حمد عبد الكريم، رئيس الحملة القومية للقمح بالإسكندرية والمهندس أيمن فتحي، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بإدارة العامرية الزراعية وحضور عدد من المزارعين الذين عبروا عن مدى فرحتهم بيوم الحصاد لمحصول القمح وترحيبهم بالتوريد هذا العام.