القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء 

بعث الفريق أول محمـد زكي، القائـد العام للقـوات المسلّحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيـس عبد الفتاح السيسي، رئيـس الجمهورية القائد الأعلـى للقـوات المسلّحة، بمناسبـة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

وقال وزير الدفاع، في البرقية: «يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم باليمن والبركات».

روح نصر أكتوبر

وأضاف: «ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التي كلفهم شعب مصر العظيم بها لحماية الوطن وصون مقدساته، متمسكين بروح نصر أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين سطروا بطولاتهم وتضحياتهم بأحرف من نور في سجلات شموخ الوطن ورفعوا راية مصر على أرض سيناء الحبيبة تخفق بالعزة والكرامة الوطنية.. رعاكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر.. وكل عام وأنتم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلّحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء

وأصدر الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلّحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذا أفراد القوات المسلّحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.