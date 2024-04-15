وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

‎بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل الجاري، بزيادة 15% حسبما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أكبر حزمة حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

معاش تكافل وكرامة

صرف معاش تكافل وكرامة يتم يوم 15 من كل شهر، وفق وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نسقت مع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية بشأن توزيع فيزا المعاش على الأسر المستحقة، التي استوفت جميع الشروط والأوراق المطلوبة.

وقالت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان، لـ «الوطن»، إنّ ملف الحماية الاجتماعية يأتي على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة، لأنه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة وجود قفزات في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية لتقفز إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023، بنسبة زيادة 48.8% من 229 مليار جنيه عام 2014.

تضاعفت أعداد المستفيدين

وأضافت أن برنامج تكافل وكرامة تضاعفت أعداد المستفيدين منه لتشمل 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024، كما ارتفعت مخصصاته المالية من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55%.