آخر مستجدات قانون الطفل.. توجيهات جديدة من وزيرة التضامن الاجتماعي

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدة أن القانون يتميز بشموليته لجميع القطاعات ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية وترخيص الحضانات والرعاية البديلة.

المسودة تكون متكاملة مع كل الجهات

وكشفت نيفين القباج، في تقرير لها، أن المسودة تكون متكاملة مع كل الجهات تذكر كل الحقوق للأطفال والعقوبات ضد المخالفين، موضحة أن القانون يشمل جميع مراحل الطفل والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين ومرتكبي الجرائم والمخالفات.

ملامح قانون الطفل

- القانون يجمع كل القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال.

- يراجع المسودات القديمة والمشروعات القديمة.

- دراسة أوضاع الأطفال ما يعني دراسة الإحصاءات والدراسات الخاصة بأين هم الأطفال.

- سيتم سماع صوت الأطفال أنفسهم

- سيكون هناك نموذج تشاركي مع المجلس القومية للأمومة والطفولة

- يهتم بتعليم وتنشئة الأطفال ووجباتهم نحو مدرسهم وأسرتهم

- تجميع كل الإجراءات في مصدر واحد

- يستهدف الاستثمار في الأطفال

- الاهتمام بتنشئة الطفل وتعليمه وتغذيته والاهتمام بالمواهب والإبداعات

- وجود مراجعات للقانون من خلال حوارات مجتمعية مع مختلف أطياف المجتمع

- القانون يشمل جميع الحقوق لكل الأطفال لكل ظروفهم.