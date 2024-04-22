علي البربري ابن مطروح يحصد فضية بطولة العالم في «المواي تاي».. رفع علم مصر

حقق الكابتن على البربري، ابن محافظة مرسى مطروح الميدالية الفضية في بطولة العالم «المواي تاي بوران»، التي أقيمت في بوكت بتايلاند، بعد حصوله على المركز الثاني، ورفعه علم مصر وسط لفيف من الرياضيين المٌشاركين من مختلف دول العالم بقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا.

54 دولة يشاركون ببطولة العالم للماستر في المواي تاي بوران

وقال علي البربري: «الحمد لله وصلت إلى أرض مصر بعد انتهاء البطولة التي استمرت أسبوعا في تايلاند بمشاركة 54 دولة في بطولة العالم للماستر المواي تاي بوران، وفزت بالميدالية الفضية بعد أن حققت تايوان المركز الأول ومصر المركز الثاني، والمركز الثالث كوريا الجنوبية».

الميدالية الذهبية في مصر

وأضاف «البربري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «فزت بعدة بطولات وحصلت على الميدالية الذهبية في مصر وعلى مستوى الدول العربية والبحر المتوسط وأفريقيا، وأخوض كل عام بطولة العالم في تايلاند وهي لعبة قتالية قريبة من الملاكمة والكاراتيه والكيك بوكس ولكنها أشمل، ولها عشاق ومحبون على مستوى العالم وبطولات يهتم بها الكثير من الشباب، مٌوجها الشكر للاتحاد الدولي لرياضة المولي بوران في تايلاند وجميع القائمين على اللعبة وبطولة العالم علي حسن الإدارة والتنظيم».