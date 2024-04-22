هدوء في امتحانات النقل بالابتدائية والإعدادية بمعاهد كفر الشيخ الأزهرية

سادت حالة من الهدوء والاستقرار بلجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بمعاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية في يومها الثالث، حيث أفاد بذلك الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عقب جولته التي قضاها اليوم الاثنين، من مجمع لجان معهدي بنين وفتيات شباس عمير الإعدادي، بإدارة قلين التعليمية الأزهرية.

رئيس المنطقة يتفقد سير أعمال الوكنترول بمعهدي بنين وفتيات شباس عمير الإعدادي

وحرص رئيس المنطقة خلال جولته بتفقد سير أعمال الكونترول بالمعهدين، وخطة توزيع الأدوار على العاملين بهما، موجهًا بتوفير كافة سُبل الراحة والطمأنينة للطلاب والطالبات لأداء الامتحان في هدوء واستقرار، مؤكدًا على فرض الانضباط بداخل اللجان طوال فترة انعقادها.

غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات

وأضاف رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّه لا توجد شكاوى من الأسئلة، وأنّ جميعها جاءت من المقرر وتُعد في متناول مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات، والرد على أي استفسارات بشأنها على مدار اليوم.

يُذكر أنّ طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أدوا الامتحان اليوم بمادتي «اللغة العربية والخط والإملاء»، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي «اللغة العربية» ورقة ثانية «المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة»، و«الهندسة».