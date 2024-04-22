محافظ كفر الشيخ: تطوير كورنيش الفنار بمصيف بلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة هيثم عطية، في سير أعمال تطوير كورنيش الفنار، والذي يمتد بطول كيلو متر، وتشمل أعمال التطوير، رصف طريق الكورنيش، وعمل صفايات لسحب مياه الأمطار، وتخصيص مقاعد للمصطافين، وصيانة أعمدة الإنارة، فضلًا عن أعمال التجميل، وذلك استعداداً لموسم صيف 2024.

رصف طريق الكورنيش باستخدام مواد عالية الجودة

وكلّف المحافظ، برصف طريق الكورنيش باستخدام مواد عالية الجودة لضمان متانته وتحمل حركة السيارات، وعمل صفايات لسحب مياه الأمطار على طول الكورنيش لتصريف مياه الأمطار بشكل سريع، ومنع حدوث أي تراكمات للمياه، وتخصيص مقاعد جلوس مريحة للمصطافين على طول الكورنيش للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للبحر، وصيانة أعمدة الإنارة الموجودة على طول الكورنيش لضمان الإضاءة الجيدة خلال الليل.

تطوير مدينة مصيف بلطيم

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ أعمال تطوير كورنيش الفنار تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير مدينة مصيف بلطيم، وتحويلها إلى وجهة سياحية مميزة، تسهم في جذب المزيد من الزوار، وتعزّز النشاط السياحي، وتُحسن المظهر العام للكورنيش، وتوفر بيئة مناسبة للمصطافين.