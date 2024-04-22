بدء التشغيل التجريبي لبنك الدم التجميعي بمستشفى كفر الشيخ العام

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء التشغيل التجريبي لبنك دم مستشفى كفر الشيخ العام التجميعي، حيث أجريت أول عملية سحب للتبرع بالدم «إدماء» من أحد المتبرعين بعد توقيع الكشف عليه، وإجراء الفحوصات اللازمة له، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة، على تحسين الأداء في المستشفيات، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

طفرة كبيرة في القطاع الصحي بكفر الشيخ

وأكد «نور الدين»، أنّ محافظة كفر الشيخ تشهد طفرة كبيرة في القطاع الصحي، نظرًا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمنظومة الطبية وتطويرها، حيث حظت المحافظة في السنوات القليلة الماضية، بنصيب كبير في دعم الخدمات الطبية من خلال مبادرات وتطوير مستشفيات وإنشاء مستشفيات جديدة، لافتًا أنّ أجهزة الدولة لا تدخر جهدًا في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، وأيضًا الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.

التشغيل التجريبي لبنك الدم التجميعي

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ تشغيل بنك الدم التجميعي هو نقطة تحول داعمة للخطة العلاجية بمستشفى كفر الشيخ العام، موضحًا أنّ تحويل بنك دم مستشفى كفر الشيخ العام من بنك دم تخزيني لتخزين الدم فقط إلى بنك دم تجميعي يتم من خلاله تجميع الدم من المتبرعين ومن شأنه التيسير على المواطنين، خاصةً في حالات الحوادث، حيث يزداد الاحتياج للدم، وفي حالة مرضى الغسيل الكلوي، وأمراض الدم، مثل انيميا البحر المتوسط، وانيميا التكسرية، وأيضًا لمرضى الهيموفيليا، منوهًا أنّه يتم توفير الدم ومشتقاته.