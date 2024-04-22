فاكهة في الأسواق ممنوعة لهذه الفئات.. «متدخلهاش البيت»

مع دخول فصل الصيف، تنتشر الفواكه الموسمية المرتبطة بهذا الفصل، ورغم الفوائد الاستثنائية لتناول الفاكهة، إلا أن هناك العديد من الفئات قد تواجه مخاطر كبيرة على الصحة حال الحصول على بعض أنواع الفواكه، لما تسببه من أضرار كبيرة لحاملي بعض الأمراض؛ فما هي الفاكهة الصيفية التي يحذر الأطباء من دخولها المنزل؟

تجنب تناول الخوخ لهذه الأسباب

تظهر في الوقت الحالي العديد من الفواكه الموسمية، بينها الخوخ الذي يتزامن مع نزوله إلى الأسواق مع العديد من النصائح والتحذيرات من قبل الأطباء، خاصة لعدد من الفئات المختلفة، التي قد تواجه أزمات صحية حال تناوله، وعلى رأسهم الأطفال، خاصة أن كثرة تناوله قد تسبب حالة من عدم الاستقرار على مستوى المعدة وبعض التقلصات إلى جانب الحساسية.

تحذير لبعض الفئات من تناول الخوخ

يبدو أن مخاطر تناول الخوخ لن تكون بسيطة لأصحاب بعض الأمراض المزمنة، إذ ينصح باستشارة الطبيب لأصحاب أمراض الكلى والمرارة والمثانة، قبل تناول الخوخ من أجل السماح بتناوله أم لا، وذلك يحدد وفقًا للحالة الصحية للمريض وفي حال السماح يكون بعدد قليل لا يتخطى الثمرة الواحدة من أجل تفادي رد الفعل الخطير على الجسد، وذلك وفقًا لموقع «goodhealthall» الطبي.

يقول مجدي بدران عضو جمعية الحساسية والمناعة، في حديثه لـ الوطن، إن الخوخ من الفواكه التي تسبب أزمات كل صيف لبعض المرضى، بينهم الأطفال ومرضى الحساسية والكلى والمرارة، إلى جانب مرضى السكري والحوامل، لذلك من الضروري تجنب تناوله طوال فترة وجوده في الأسواق، من أجل تجنب الآلام الحادة ونوبات التعب بسبب تناوله، وعدم إدخاله إلى المنزل لتجنب تناول الأطفال منه.

وحذر أيضًا الأشخاص غير المصابين بتلك الأمراض من الإفراط في تناول الخوخ؛ لأنه يتسبب في الحساسية لبعض الأشخاص، إلى جانب بعض الأزمات على مستوى الجهاز الهضمي، مع التنبيه على ضرورة غسله جيدًا لما يحتويه على كمية كبيرة من المبيدات والبكتيريا، لذلك يفضل ابتعاد الحوامل عن الخوخ لتجنب أضراره.