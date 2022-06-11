نصائح من «الزراعة» عند شراء الخوخ: «ابعد عن الطري»

حذر الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، من تناقل الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون التحقق منها مؤكدًا ان ذلك يسبب بعض المشاكل، واختص بالذكر ما قاله البعض من تسبب أنواع فاكهة الخوخ والبطيخ في الاصابة بالنزلات المعوية.

الخوخ والبطيخ لهم خصوصية في فواكه الصيف

وأوضح فهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الخوخ والبطيخ لهم خصوصية في فواكه الصيف بصرف النظر عن باقي أنواع الفواكه، مشيرًا إلى أن الصيف يحتوي على 10 أنواع فواكه، مشددًا على خصوصية الخوخ والبطيخ.

وأشار فهيم إلى أن هناك شكاوى من الخوخ والبطيخ وتحدث عن السبب والذي لا يرجع لوجود تلوث أو كيماويات أو مبيدات لافتًا إلى أنه تم جمع عينات عشوائية من السوق المحلي، من البطيخ والخوخ وخضعوا لتحليل بقايا المبيدات والملوثات والعناصر الثقيلة في المعمل المركزي لتحليل بقايا المبيدات مؤكدًا ان هذا المعمل هو الوحيد المتخصص في تحليل بقايا المبيدات لكل الصادرات المصرية والتي تقترب من 6 مليون طن لـ150 دولة في العالم.

بقايا المبيدات نسبتها آمنة للتصدير

وكشف فهيم أن نتيجة التحليل أثبتت أن بقايا المبيدات على الفاكهة هي في الحد الأدنى المسموح به للتصدير وليس للسوق المحلي فقط، بالاضافة لاكتشاف نسبة صفر بقايا مبيدات لدى بعض الفاكهة.

وأكد فهيم ان المبيدات الحالية تختلف عن المبيدات التي كانت تٌستخدم في الماضي حيث كانت مبيدات الماضي شديدة السمية لافتًا إلى أن المبيدات الحالية تتكسر خلال أيام.

مستشار وزير الزراعة يكشف الاصابة بنزلات معوية

وتحدث فهيم عن أسباب إصابة البعض بنزلات معوية بعد تناول البطيخ والخوخ، قائلًا: «السبب هو أن البطيخ والخوخ ما بعد الحصاد بيتسابوا عند التاجر أو الفكهاني في درجة حرارة عالية بيحصل تحول غذائي أو شبه فساد غذائي والاكثار من الفاكهتين دول لو حصل وكان فيه شبه فساد غذائي ده اللي بيعمل الاسهال والمشاكل بتاعت الجهاز الهضمي».

ووجه مستشار وزير الزراعة نصائح للمستهلكين عند شراء البطيخ والخوخ قائلًا: «لما أروح اشتري بطيخة من عند فكهاني أو تاجر وألاقيه حاطط البطيخة في الشمس ماخدش منها، وأتأكد انها طازة من شكل البطيخة والقمع بتاعها اللي كان متصل بالأم يبقى لونه أخضر فاتح ولو لقيته غامق شوية، أعرف إن كان بقالها فترة عند الراجل وحتى لو كانت في الضل متاخدهاش والخوخ أبعد عن الخوخ الطري».