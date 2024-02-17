احذر تناول هذه الفواكه المجففة في الصباح على الريق.. نصائح من خبير تغذية

على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن تناول الفواكه المجففة في بعض الأوقات قد يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

نستعرض معكم في التقرير التالي، آراء خبير التغذية العلاجية الدكتور شادي عبد العال، حول أفضل وقت لتناول الفواكه المجففة، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم أو السكري.

يشير «عبد العال» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن تناول الفواكه المجففة في الصباح على الريق قد يكون له بعض المخاطر الصحية، لذلك ينصح بتناولها في أوقات أخرى من اليوم.

البلح يزيد من نسبة السكر في الدم في الصباح

من المعروف أن تناول البلح في الصباح، يزيد من النشاط، ويعتبر عادة صحية، لكنه في بعض الأحيان يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، لأنه من السكريات الطبيعية التي تتسبب في ارتفاع سريع في السكر في الدم، وحال تناوله صباحًا يفضل خلطه مع أي دهون صحية أو بروتينات، حتى يقلل من نسبة السكر.

الزبيب يرفع نسبة السكر في الدم في الصباح

الزبيب من الفواكه المجففة المليئة بالمواد المغذية وخاصةً السكريات الطبيعية، لذا يؤدي تناوله على معدة فارغة صباحًا لارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، ويجب إدخاله ضمن وجبة اللبن الرائب أو المكسرات لتقليل حلاوتها المركزة.