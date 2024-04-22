تفاقم أزمة بطل دوري الجمهورية بين الأهلي وإنبي.. وبيان عاجل بشأن واقعة تزوير لاعب 2003.. عاجل

بعد واقعة أزمة بطل دوري الجهورية بين الأهلي وإنبي، أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، بيانًا رسميًا، بشأن أزمة اللاعب ابراهيم سعيد فهمي كامل لاعب فريق المصري 2003.

البيان يأتي ردًا على تقديم نادي إنبي شكوى لاتحاد الكرة ادعى فيها أن اللاعب «مسنن»، الأمر الذي فتح باب الجدل حول هوية بطل دوري الجمهورية مواليد 2003، بعدما فاز إنبي أمس الأحد بنتيجة 4-3 على منافسه الأهلي، وتساوى الفريقان في عدد النقاط، ولكن تفوق الأهلي على إنبي بفارق الأهداف، لهذا احتفل بالفوز باللقب، كما احتفل إنبي بالفوز باللقب أيضًا بسبب تأكيده بأحقيته في نقاط مباراة المصري البورسعيدي بسبب مشاركة لاعب «مسنن».

بيان عاجل من المصري البورسعيدي بشأن واقعة تزوير لاعب 2003

وقال بيان المصري البورسعيدي: «بشأن ما تردد خلال الساعات الماضية عن موقف اللاعب إبراهيم سعيد فهمي كامل لاعب فريق المصري 2003، تؤكد إدارة النادي ما يلي:

** قيدت إدارة النادي المصري اللاعب في سجلات اتحاد الكرة طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن، إذ جرى قيد اللاعب وفقًا للمستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية المختصة وهي كالتالي :

** بطاقة الرقم القومي للاعب التي تحمل رقم 30303202106177 صادرة من مركز الواسطى بمحافظة بني سويف بتاريخ مايو 2023 ، والمدون بها تاريخ ميلاد اللاعب في 2003/3/20، والمهنة عامل.

** شهادة ميلاد حديثة للاعب مستخرجة من سجل مدني بولاق الدكرور بتاريخ 2023/5/20 وتؤكد بياناتها قيده بسجل مدني الواسطى محافظة بني سويف برقم قيد 369 بتاريخ 2016/12/13.

** إقرار شخصي على اللاعب نفسه ممهورًا ببصمته الشخصية يؤكد فيه عدم التحاقه بأية مرحلة تعليمية أو جامعية وذلك بتاريخ 2023/8/21.

** وثيقة تأمين على الحياة والإصابات والعجز الجزئي.

** الموقف من التجنيد والذي يثبت أن اللاعب غير مطلوب للتجنيد.

** إقرار شخصي من اللاعب ممهورًا ببصمته الشخصية يؤكد فيه بأن جميع المستندات المقدمة منه صحيحة وصادرة عن جهات رسمية حكومية مختصة.

وبناءً على تلك المستندات التي قُدمت للاتحاد المصري لكرة القدم، تحرّر عقد احتراف للاعب بموجب توقيعه على استمارات القيد، ووثق العقد باتحاد الكرة المصري بتاريخ 2023/9/13.

ولذلك وبناءً على ما سبق ذكره فإن إدارة النادي المصري تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية والرجوع قانونًا تجاه كل من يزعم تزوير إدارة النادي المصري في سن اللاعب، وذلك حفاظًا على حقوق النادي المادية والأدبية والمعنوية، كما تطالب إدارة النادي المصري اتحاد الكرة المصري بإصدار بيان يفند فيه المزاعم التي روجتها إدارة أحد الأندية بشأن تورط إدارة النادي المصري في تزوير مستندات قيد اللاعب دون سند قانوني يؤكد تلك المزاعم.