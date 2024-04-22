«الحرية المصري»: انخفاض الأسعار بداية لجني ثمار المشروعات الاستثمارية

ثمن حزب الحرية المصري، خطوات وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار بالسوق المحلي، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات وفتح باب الشكاوى ومراقبة الأسعار من قبل المواطنين وعن طريق آلية محددة مثل تطبيق «ابليكيشن» رادار الأسعار وإعلان أسعار السلع والخبز وغيرها.

خفض أسعار السلع في الأسواق

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي قامت بها الحكومة، بدأنا في جني ثمارها منذ الآن، إذ أن الأسعار انخفضت بشكل كبير في الأسواق، خاصة السلع الاستهلاكية والأساسية لدى المواطنين، وهذا ما يؤكد لجميع المشككين أن الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة جميعها من أجل المواطن البسيط ودعم الاقتصاد المصري.

استقرار حركة الأسواق

وتابع مهنى، أننا ننتظر استقرار أكبر في الأسعار حتى تسير حركة الأسواق بشكل منتظم وتنتهي حالة الركود التي كانت عائدة لتذبذب الأوضاع، ولكن الجهود المبذولة لضبط الأسعار بالاسواق ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين واحد من جشع التجار واحتكار السلع.