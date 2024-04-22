جامعة مطروح تبحث مع مؤسسة فولبرايت آليات تعزيز مهارات الباحثين

استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، وفد هيئة فولبرايت مصر بالقاهرة، والذي ضم الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، ومندوب وزارة التعليم العالي عبد المنعم جمال عبد المنعم؛ ومى عياد مسؤول أول البرامج التدريبية، وبتول خالد مسؤول برامج تثقيفية وتدريبية، وذلك للتعريف بمنح فولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين.

وشارك بالحضور، اليوم، في مقر جامعة مطروح، الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

تطوير البحث العلمي

وأكد رئيس الجامعة، الحرص بأهمية تطوير الأبحاث العلمية، وتنمية قدرات الكوادر الجامعية والقيادات وتأهيلهم للمستقبل، بما يعزز منظومة البحث العلمي داخل الجامعة، وأن المنح المقدمة من هيئة فولبرايت تعد فرصة جيدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين، للمشاركة في برامج أكاديمية تساهم في تعزيز قدراتهم، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة فولبرايت.

استفادة 8 آلاف أستاذ جامعي من المنح

وأشادت الدكتورة ماجي نصيف، بدور جامعة مطروح في التعاون مع هيئة فولبرايت للإستفادة من المنح المختلفة في مرحلة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراه، مؤكدة أن الهيئة تقدم منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة، وأن قبول المتقدم للحصول على هذه المنح يكون على أساس قدراتهم الفنية والبحثية، واستعرضت المنح المقدمة من الهيئة لكافة منتسبي المجتمع الجامعي، وسبل تمكينهم من الحصول عليها في كافة التخصصات العلمية المتاحة، وتنوع البرامج التي تقدمها الهيئة، حيث استفاد 8 آلاف أستاذ وخريج من منح الهيئة خلال السنوات الماضية، كما يتم الترتيب مع الجامعات المصرية لإستقبال أساتذة من الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف التخصصات.

منح الطلاب

وجرى استعراض البرامج والفرص التي تتيحها الهيئة للطلاب المصريين، وهى مفتوحة للتقديم الآن لطلاب ما بعد التخرج لتطوير مهاراتهم على كافة المستويات وهي ممولة تمويل كامل من هيئة الفولبرايت وتلبي كافة الاحتياجات، ومنها برنامج الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراه، وبرنامج لطلاب الدكتوراه لعمل إشراف مشترك مع أساتذة الجامعات الأمريكية، وبرنامج للمهتمين بتطوير مهاراتهم الفنية مثل الرسم والتصوير والتصميم والسينما.