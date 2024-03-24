جامعة مطروح تنظم مسابقات رمضانية في حفظ القرآن والحديث الشريف

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة مطروح، اليوم الأحد، عددًا من المسابقات الرمضانية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف من صحيح مسلم، والسيرة النبوية، تحت إشراف الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر غنيم القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية، وتنسيق هاني خميس الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وذلك في مقر كلية التربية.

حب القرآن الكريم وتقديسه

وأكدت جامعة مطروح أن المسابقات تهدف إلى غرس حب القرآن الكريم وتقديسه، ونشر الوعي الديني، وإعلاء القيم الروحية عند الطلاب والطالبات، والحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وتطبيق أحكام التجويد، والتدريب على استنباط الأحكام والآداب الإسلامية التي يدعو إليها القرآن الكريم والسنة النبوية.

الأنشطة الطلابية

وأشادت جامعة مطروح بأبناء الجامعة المشاركين في مختلف الأنشطة الطلابية، وتمثيلهم المشرف للجامعة على كافة الأصعدة المحلية، والإقليمية، على نحو يٌسهم في صقل شخصيتهم، وتنمية مهاراتهم، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التقدم والنجاح.

مسابقة القرآن الكريم مستويات

أوضح الدكتور محمود عباس، أن مسابقة القرآن الكريم جاءت بنظام مستويات؛ حيث تضمن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم، والمستوى الثالث حفظ ثلث القرآن الكريم، بمشاركة 16 طالبًا وطالبةً بكليات التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، التمريض، التربية للطفولة المبكرة، الآثار واللغات، علوم البترول والتعدين، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث تمنح الجوائز للثلاث مراكز الأولى في كل مستوى، وشهادات تقدير لجميع المشاركين.

لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم

أشادت لجنة التحكيم التي تضم الشيخ إبراهيم سراج، والشيخ السيد خلف، بمديرية الأوقاف بمطروح، بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين في المسابقة، متمنين لإدارة الجامعة وجميع منسوبيها دوام التقدم والرقي.