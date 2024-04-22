«ندوة وعرض فني».. دار الكتب تحتفل بعيد تحرير سيناء الأربعاء المقبل

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية وندوة بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح الأربعاء المقبل، بعنوان «سيناء أرض السلام»، وذلك بمقر دار الكتب بكورنيش النيل برملة بولاق أمام ممشى أهل مصر.

ويتحدث في الندوة الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد المتولي، مؤلف كتاب «حرب أكتوبر والمجتمع المصري»، الصادر عن دار الكتب والوثائق القومية.

عرض فني لفرقة «قادرون باختلاف»

يلي الندوة عرض فني لفرقة «قادرون باختلاف» من ذوي الهمم بمواهبهم المتنوعة، ويتبع ذلك عرض تقدمه فرقة الجيزة لفنون الثقافة.

ومن المقرر أن يبث مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة مقطعا مرئيا عبر قناته على موقع «يوتيوب»، للاحتفال بالمناسبة نفسها يوم الأربعاء.