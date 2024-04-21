احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. 30% خصم على إصدارات دار الكتب والوثائق

قرر الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، تخفيض نسبة 30% من سعر جميع إصدارات الدار خلال يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري، ضمن احتفالات وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

اليوم العالمي للكتاب

وخصصت اليونسكو يوم 23 أبريل من كل عام للاحتفال بالكتاب والمؤلف لإبراز أهمية المؤلفين والكتب في النهوض بالوعي الإنساني ولتشجيع القراءة، وإبراز الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء ومفكرون للبشرية، ويحتفل ملايين الناس حول العالم بهذا اليوم من خلال الجمعيات الثقافية، والهيئات العامة، والمؤسسات الخاصة.

دار الكتب والوثائق

وتحتفي دار الكتب والوثائق القومية سنويًا بهذه المناسبة المهمة بصفتها المكتبة الوطنية والأرشيف القومي الأكثر عراقة في الوطن العربي.